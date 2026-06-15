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Если ливень с грозой застал в дороге: советы от подмосковного Минтранса

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Участникам движения по подмосковным дорогам в предстоящие дни следует быть предельно внимательными. По прогнозам синоптиков, с 15 до 19 июня в Московском регионе будут идти дожди, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.



До вечера среды, 17 июня, в области из-за гроз продлили «жёлтый» уровень опасности, так как во время осадков видимость ухудшается.

«Если гроза застала в дороге, лучше остановиться в безопасном месте и переждать непогоду. Следует воздержаться от парковки рядом с деревьями, рекламными конструкциями, открытыми навесами и мачтами освещения. По возможности лучше остановиться на крытой парковке. Во время грозы не стоит выходить из автомобиля и находиться рядом с ним», – сказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что при внезапной грозе рекомендуется снизить скорость минимум на 30%, чтобы иметь больше времени на реакцию при возникновении препятствий.
«Важно также соблюдать увеличенную дистанцию, избегать резких манёвров, обгонов и торможений, использовать ближний свет фар. Противотуманные фары используйте только при сильном дожде или в условиях тумана. Чтобы улучшить видимость и предотвратить запотевание окон, отключите рециркуляцию воздуха и переключите стеклоочистители на максимальный режим», – добавили в министерстве.
Там призвали быть особенно внимательными при проезде луж. Дело в том, что их глубина может оказаться больше, чем кажется. При въезде в лужу не нужно тормозить – это может привести к потере управления. В случае аквапланирования следует плавно отпустить педаль газа и держать руль в ровном положении, резко не маневрировать.

В министерстве также призвали при чрезвычайной ситуации звонить по телефону «112».
Лора Луганская

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