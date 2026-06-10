На подмосковных железнодорожных станциях проходит акция «Сохрани себе жизнь»

10 июня 2026, 18:14

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

На железнодорожных станциях более 40 городских округов Подмосковья в преддверии Дня России проходит масштабная акция «Сохрани себе жизнь». В ней участвуют волонтёры, представители Минтранса Подмосковья, администраций округов, транспортной полиции, ЦППК и РЖД, сообщили в пресс-службе министерства.





Они напоминают правила безопасного пребывания на железнодорожных объектах и дарят пассажирам флаги России. В регионе ежедневно проводят рейды для привлечения внимания жителей к правилам безопасности на железнодорожной инфраструктуре и снижения травматизма. С начала года прошло около 4000 таких мероприятий.

«Призываем соблюдать правила безопасности на станциях и платформах: не отвлекаться на телефон, не слушать музыку в наушниках, ждать поезд на платформе за ограничительной линией, переходить пути только по переходам на разрешающий сигнал, убедившись в отсутствии приближающегося поезда», – отметили в Минтрансе Подмосковья.