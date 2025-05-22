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Более 1,9 млн пользователей в Подмосковье скачали расписания автобусов

Более 1,9 млн расписаний автобусов скачано в Подмосковье благодаря сервису «Скачай, не срывай» от Мострансавто
Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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Жители и гости Подмосковья продолжают активно пользоваться сервисом «Скачай, не срывай» от Мострансавто, который позволяет легко и быстро получить актуальное расписание автобусов. С апреля 2023 года пользователи уже более 1,9 миллиона раз воспользовались возможностью скачать график движения, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Чтобы найти и загрузить нужное расписание, достаточно зайти на сайт Мострансавто, перейти в раздел «Маршруты и расписания» и выбрать пункт «Расписание». Введя номер маршрута и указав нужную остановку, можно скачать график в удобном формате — таком же, как на остановках. Также доступна функция поиска маршрутов по конкретной остановке — это значительно упрощает планирование поездок.

Актуальное расписание можно узнать и через Telegram-бота Мострансавто или по телефону Единой линии связи: 8 (800) 700-31-13, где отвечает виртуальный помощник.

Мострансавто — основной автобусный перевозчик в Московской области, работающий под руководством регионального Минтранса. Компания обслуживает более 1 400 маршрутов всех типов: городских, пригородных и междугородных. Каждый день на линию выходит более 5 000 автобусов, перевозящих свыше 1,6 миллиона пассажиров.

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#мострансавто
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#автобусы
Подмосковные «Чеховские медведи» выиграли бронзовые медали Суперлиги
22 мая 2025, 13:28

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» из Подмосковья завоевал бронзовые медали чемпионата России, обыграв команду «Виктор» из Ставрополя. Итоговый счёт второго матча финальной серии за третье место составил 27:22 в пользу подмосковной команды, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Подопечные Владимира Максимова дважды оказались сильнее соперников: первая игра состоялась 15 мая в Чехове и завершилась победой хозяев площадки со счётом 29:24. Ответная встреча прошла на арене «Виктора» в Ставрополе, но и там «Чеховским медведям» удалось навязать свою игру. Первый тайм завершился с минимальным перевесом гостей — 12:11, а во втором подмосковные гандболисты уверенно закрепили преимущество, доведя счёт до 27:22. Это уже второй бронзовый успех клуба в истории выступлений в Суперлиге.

«Мы знаем, что «Виктор» дома при своих болельщиках играет только на победу. Я думаю, что все прекрасно слышали этот гул трибун. На протяжении всего сезона чемпионата России ставропольцы лишь один раз проиграли на домашней площадке. А у нас была лишь одна установка – выиграть. И нам это удалось», — сказал разыгрывающий «Чеховских медведей» Кирилл Котов, которого признали лучшим игроком матча.

Впереди у «Чеховских медведей» участие в финале четырёх SEHA – Gazprom League «Дивизион Восток», который пройдёт 6 и 8 июня во Дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова. В полуфинале подмосковная команда встретится с ЦСКА. Матч начнётся 6 июня в 20:00.

Соревнования проводятся в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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Свыше 72 тысяч школьников Московской области проведут лето в пришкольных лагерях
22 мая 2025, 13:09

Фото: Министерство образования Московской области

В Подмосковье стартует летняя кампания для школьников — в 2025 году отдохнуть, пройти воспитательные программы и провести каникулы с пользой смогут более 72 тысяч детей, сообщает Министерство образования Московской области.
«Летом 2025 года в Московской области на базе образовательных учреждений откроется 988 пришкольных лагерей с дневным пребыванием. Первая смена начнётся 9 июня и завершится 9 июля, вторая продлится с 14 июля по 11 августа, а третья — с 28 июля по 25 августа. Мы постарались сделать отдых комфортным, доступным и интересным для каждого ребёнка», — сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

В рамках летней кампании предусмотрены профильные смены, направленные на развитие личностных и гражданских качеств.

В 2025 году школьникам предложат программы инженерной, IT- и математической направленности, экологические, театральные, спортивные, волонтёрские, медиа и гуманитарные форматы, а также смены для детей с особыми образовательными потребностями. Дополнительные возможности откроются и на базе учреждений дополнительного образования — в «IT-кубах» и «Кванториумах» ребят ждут практико-ориентированные и технические смены.

Особое внимание этим летом уделено патриотическому воспитанию.

Фото: Министерство образования Московской области

На базе центра «Авангард» пройдут смены «Юные патриоты России» и «Растим патриотов России» для участников «Орлят России» и «Движения Первые». В них примут участие свыше 4 тысяч школьников с 4 по 11 классы.

«Мы стремимся, чтобы каждый ребёнок в Подмосковье мог провести лето интересно, с пользой и чувством гордости за свою страну. Патриотические смены помогают не только расширить кругозор, но и формируют у ребят уважение к истории и традициям страны. В этом году участниками программ станут более 4 тысяч школьников с 4 по 11 классы», — отметила Пильдес.

Актуальная информация о пришкольных лагерях размещена в разделе «Сведения об организации отдыха детей» на сайтах школ. Также в пресс-службе министерства напомнили, что около 100 тысяч учащихся 2–8 и 10-х классов смогут присоединиться к проекту «Умные каникулы».

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#молодёжь
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#каникулы
#лагерь
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Жителям Подмосковья доступен онлайн-сервис с графиком отключения горячей воды
22 мая 2025, 12:47

Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual

В Подмосковье продолжают работать цифровые сервисы, информирующие жителей о плановых отключениях горячей воды, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Уточнить даты отключений можно с помощью телеграм-бота «Плановые отключения МО». Для этого достаточно выбрать населённый пункт, улицу и номер дома — в ответ бот предоставит информацию о сроках проведения работ, а также данные управляющей компании и её контакты.

Кроме того, жителям доступен голосовой помощник «Робот Женя», который отвечает на вопросы, связанные с ЖКХ, круглосуточно по номеру 122 (добавочный 4). Он помогает узнать график отключений, передать заявку в диспетчерскую службу, соединиться с оператором, а также предоставляет информацию по приборам учёта и оплате коммунальных услуг.

Альтернативный способ — приложение «Добродел». В разделе «Услуги» можно выбрать пункт «График отключения горячей воды» и ввести адрес. Пользователи могут оформить подписку на уведомления — до пяти адресов на одного человека. Напоминания будут приходить за неделю и за день до отключения.

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На госуслугах Подмосковья теперь можно оформить лесной участок в пользование
22 мая 2025, 12:34

Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual

В Подмосковье стала доступна новая комплексная услуга: оформить лесной участок в аренду теперь можно на одной странице регионального портала госуслуг, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Теперь для жителей региона появился новый комплекс услуг, благодаря которому можно на одной странице портала совершить все необходимые действия для получения лесного участка. Услугой могут воспользоваться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также юридические лица», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Лесные участки предоставляются для различных целей: ведения сельского хозяйства, заготовки древесины, организации охотничьего хозяйства, выращивания посадочного материала, научной и образовательной деятельности и др. При этом для индивидуального жилищного строительства такие участки не выделяются.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, выбрать нужную категорию услуги, указать статус заявителя и заполнить электронную форму. Муниципальные учреждения, например, могут претендовать на участок в бессрочное пользование, а религиозные организации — в безвозмездное.

Срок рассмотрения заявок — до 7 рабочих дней при оформлении аренды без аукциона и до 15 дней — при запросе на бессрочное или безвозмездное пользование. Услуга предоставляется бесплатно.

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В Московской области росгвардейцы задержали подозреваемого в угрозе убийством
22 мая 2025, 11:55

Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual

Сотрудники Щёлковского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали 33-летнего жителя, устроившего пьяный дебош в одном из кафе города Фрязино, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
По прибытии на место росгвардейцы установили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с администратором заведения. В ходе конфликта он достал нож и начал угрожать женщине расправой.

Правонарушителя оперативно задержали и передали сотрудникам полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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