Более 1,9 млн пользователей в Подмосковье скачали расписания автобусов

Жители и гости Подмосковья продолжают активно пользоваться сервисом «Скачай, не срывай» от Мострансавто, который позволяет легко и быстро получить актуальное расписание автобусов. С апреля 2023 года пользователи уже более 1,9 миллиона раз воспользовались возможностью скачать график движения, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.