Более 1,9 млн пользователей в Подмосковье скачали расписания автобусов

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Жители и гости Подмосковья продолжают активно пользоваться сервисом «Скачай, не срывай» от Мострансавто, который позволяет легко и быстро получить актуальное расписание автобусов. С апреля 2023 года пользователи уже более 1,9 миллиона раз воспользовались возможностью скачать график движения, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Чтобы найти и загрузить нужное расписание, достаточно зайти на сайт Мострансавто, перейти в раздел «Маршруты и расписания» и выбрать пункт «Расписание». Введя номер маршрута и указав нужную остановку, можно скачать график в удобном формате — таком же, как на остановках. Также доступна функция поиска маршрутов по конкретной остановке — это значительно упрощает планирование поездок.
Актуальное расписание можно узнать и через Telegram-бота Мострансавто или по телефону Единой линии связи: 8 (800) 700-31-13, где отвечает виртуальный помощник.
Мострансавто — основной автобусный перевозчик в Московской области, работающий под руководством регионального Минтранса. Компания обслуживает более 1 400 маршрутов всех типов: городских, пригородных и междугородных. Каждый день на линию выходит более 5 000 автобусов, перевозящих свыше 1,6 миллиона пассажиров.
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Актуальное расписание можно узнать и через Telegram-бота Мострансавто или по телефону Единой линии связи: 8 (800) 700-31-13, где отвечает виртуальный помощник.
Мострансавто — основной автобусный перевозчик в Московской области, работающий под руководством регионального Минтранса. Компания обслуживает более 1 400 маршрутов всех типов: городских, пригородных и междугородных. Каждый день на линию выходит более 5 000 автобусов, перевозящих свыше 1,6 миллиона пассажиров.
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Дайана Хусинова