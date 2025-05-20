В Подмосковье с начала сезона на арендных самокатах прокатились 4 млн раз

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Сезон кикшеринга в Московской области стартовал в начале марта. С тех пор арендными электросамокатами воспользовались более 4 млн раз, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«В марте-апреле на электросамокатах прокатились свыше 4,1 млн раз. Больше всего поездок пришлось на апрель. Самые активные пользователи кикшеринга – в семи округах: Долгопрудном, Королёве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Реутове и Химках», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.При этом максимально пройденное расстояние за одну аренду зафиксировано в Балашихе – около 58 км. Средняя продолжительность аренды составляет 10 минут. Электросамокатами чаще пользуются для поездок на короткие расстояния от или до метро, МЦД или железнодорожных станций.
Как отметили в ведомстве, сегодня в Московской области к аренде доступно 32 тыс. самокатов. Для удобства пользователей функционирует более 15 тысяч виртуальных парковок.
Минтранс Подмосковья призывает пользователей электросамокатов строго следовать правилам дорожного движения. Все средства индивидуальной мобильности имеют правовой статус транспортных средств. Поэтому арендными электросамокатами нельзя пользоваться лицам, не достигшим 18 лет. Запрещено использовать транспортные средства вдвоём или втроём.
Нельзя кататься на самокате в состоянии опьянения, превышать скоростной режим. Кроме того, обязательно нужно спешиваться на пешеходном переходе. Парковаться следует аккуратно, не бросая самокаты на тротуарах и дорогах.
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Лора Луганская