В Подмосковье с начала года выявили около 4 тыс. нарушений в работе такси

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области с начала года проверили более 6 тыс. машин такси и выявили около 4 тыс. нарушений. Самое распространённое нарушение – отсутствие путевого листа, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«За 4,5 месяца число нарушений такси в регионе снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также сотрудники пресекают деятельность нелегальных перевозчиков такси. Цель – безопасность и комфорт пассажиров. С начала года выявлено более 880 нелегальных перевозчиков. Автомобили нарушителей отправили на штрафстоянки, в отношении водителей составили свыше 3,5 тыс. административных материалов», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.Деятельность перевозчиков такси отслеживают сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Подмосковья вместе с правоохранительными органами. Инспекторы проверяют у водителей документы о прохождении медицинского и технического осмотра, наличие путевых листов, разрешение на таксомоторную деятельность и соответствие автомобиля региональному стандарту.
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Лора Луганская