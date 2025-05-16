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В Подмосковье с начала года выявили около 4 тыс. нарушений в работе такси

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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В Московской области с начала года проверили более 6 тыс. машин такси и выявили около 4 тыс. нарушений. Самое распространённое нарушение – отсутствие путевого листа, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«За 4,5 месяца число нарушений такси в регионе снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также сотрудники пресекают деятельность нелегальных перевозчиков такси. Цель – безопасность и комфорт пассажиров. С начала года выявлено более 880 нелегальных перевозчиков. Автомобили нарушителей отправили на штрафстоянки, в отношении водителей составили свыше 3,5 тыс. административных материалов», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.
Деятельность перевозчиков такси отслеживают сотрудники Управления регионального административно-транспортного контроля Минтранса Подмосковья вместе с правоохранительными органами. Инспекторы проверяют у водителей документы о прохождении медицинского и технического осмотра, наличие путевых листов, разрешение на таксомоторную деятельность и соответствие автомобиля региональному стандарту.

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На подмосковных дорогах с начала мая погибли 14 диких копытных животных
16 мая 2025, 22:13

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На дорогах Московской области с 1 мая произошло 14 аварий, в результате которых погибли 10 лосей и четыре косули. Такую статистику привёл исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Он отметил, что большинство ДТП случалось ночью – в основном из-за того, что водители не учитывали освещённость и состояние дороги, нарушали скоростной режим.
«Водители, виновные в гибели животных, обязаны уплатить в счёт компенсации причинённого экологического вреда за лося – 8️0️ тыс. рублей, за косулю – 40 тыс., а за кабана – 30 тыс. ️рублей. При наличии полиса ОСАГО ущерб возмещает страховая компания. Если полиса нет, ущерб взыскивают с владельца транспортного средства», – пояснили в ведомстве.
В Комлесхозе напомнили, что места появления диких животных на дорогах хорошо известны. Их обозначают знаками «Дикие животные», которые предупреждают водителей о возможном выходе на дорогу диких зверей.

Знаки имеют форму треугольника белого цвета с красной окантовкой. На них изображён силуэт оленя.

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В 700 тыс. подмосковных квартир провели обслуживание газового оборудования
16 мая 2025, 22:04

Фото: iStock / Richard-P-Long

Техническое обслуживание газового оборудования с начала года провели более чем в 700 тысячах подмосковных квартир. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Сотрудники Мособлгаза с начала текущего года выполнили работы в 719 тысячах газифицированных квартирах региона. Специалисты проверяют герметичность соединений и отключающих устройств; регулируют процесс сжигания газа в разных режимах работы; контролируют давление газа», – пояснили в ведомстве.
Во время проверок с жителями проводят инструктаж, рассказывая о правилах пользования газовым оборудованием. Отдельное внимание – предотвращению взрывов газа и пожаров.

Помимо этого, жильцам напоминают, что уклонение от проверок и недопуск сотрудников для их проведения могут угрожать безопасности жителей всего дома.

Узнать о планах по газовому техобслуживанию многоквартирных домов региона можно на сайте.

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В Московской области в этом году заменят более 350 лифтов
16 мая 2025, 21:51

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фонд капремонта Московской области, подведомственный Министерству жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, меняет лифты в многоквартирных домах по программе капитального ремонта. В 2025 году планируют заменить 359 лифтов, сообщили в пресс-службе Минчистоты.
«С начала года в регионе уже обновили 292 лифта. Новые подъёмники оснащены антивандальными функциями, светодиодным освещением и умными датчиками для безопасности. Они также адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Лифты производят в Подмосковье и в других регионах России, а также в Белоруссии», – рассказали в пресс-службе.
Как отметили в подмосковном Минчистоты, срок службы лифтового оборудования в многоквартирном доме составляет в среднем 25 лет. В отдельных случаях возможно продление срока после разрешения органов гостехнадзора.

Проверить, включён ли ваш дом в программу капремонта, а также узнать сроки проведения работ можно на сайте.

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Подмосковные врачи спасли девочку-подростка с тяжёлой формой анорексии
16 мая 2025, 21:40

Фото: iStock / Maya23K

В Московском областном центре охраны материнства и детства вывели девочку-подростка из опасного состояния, вызванного тяжёлой анорексией. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В психоневрологическое отделение Детской больницы МОЦОМД поступила девочка, которая при росте 155 см весила всего 28 кг. Подкожно-жировая клетчатка у неё практически отсутствовала. Как выяснилось, ранее пациентку не раз госпитализировали по поводу анорексии, но результата терапия не давала.

Помимо этого, у пациентки выявили значительные отклонения в психическом статусе. Команда специалистов во главе с врачом-психиатром разработали индивидуальный план лечения по восстановлению соматического здоровья и коррекции психоэмоционального состояния.
«Первой нашей задачей было купировать дефицит нутриентов и восстановить водно-электролитный баланс. Для этого использовалась методика постепенного увеличения калорийности рациона с контролем показателей. Параллельно проводилась интенсивная психотерапевтическая работа», – рассказала заведующая психоневрологическим отделением, врач-невролог Ирина Курышева.
Благодаря комплексному подходу состояние пациентки удалось стабилизировать. За несколько недель пребывания в стационаре она набрала вес, стала более открытой к общению. У юной пациентки снизилась тревожность и улучшилось настроение.
«Перед выпиской девочке и её семье дали рекомендации по дальнейшему лечению и реабилитации. План амбулаторного наблюдения включал регулярные консультации психиатра, психотерапевта и диетолога. К тому же было необходимо строго соблюдать диету и продолжать психотерапию», – заключила Курышева.
Как напомнили в ведомстве, оказывать медицинскую помощь пациентам с расстройством пищевого поведения в МОЦОМД начали в январе прошлого года. Бесплатно пройти лечение можно по направлению врача-психиатра.

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Подмосковную злостную должницу побудил уплатить штраф арест её грузового фургона
16 мая 2025, 21:23

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Жительница Подмосковья накопила штрафов за нарушение правил дорожного движения на 179 тыс. 750 рублей. В результате судебные приставы возбудили 521 исполнительное производство, рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«Должницу ограничили в управлении транспортными средствами и в выезде за пределы страны. Кроме того, на её банковские счета наложили аресты. Помимо этого, женщине запретили регистрационные действия с пятью её автомобилями. При этом два из них – «ГАЗели»: микроавтобус и грузовой фургон. Был также назначен исполнительский сбор на 201 тыс. рублей», – рассказали в ГУРБ.
Как отметили в ведомстве, всё это не убедило женщину погасить долги. Тогда подмосковные приставы установили местонахождение её грузового фургона и арестовали его. Лишь после этого должница оплатила часть штрафов и исполнительского сбора.

Сейчас на нарушительницу продолжают действовать все ранее наложенные ограничения. Снимут их лишь после того, как она оплатит оставшиеся 227 тыс. рублей задолженности.

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