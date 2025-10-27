Более 2 500 объектов ЖКХ передали в собственность Московской области
В 2025 году Московская область приняла из муниципальной собственности 2 546 объектов коммунальной инфраструктуры. Переданное имущество закрепят за ресурсоснабжающими организациями для эффективного обслуживания. Об этом сообщили в подмосковном Министерстве имущественных отношений.
Министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов отметил, что передача имущества в собственность области помогает оптимизировать управление коммунальной инфраструктурой.
«Это касается своевременного ремонта и технического обслуживания оборудования, повышения надежности инженерных систем. Кроме того, средства областного бюджета используются для поддержания и развития объектов инфраструктуры, что снижает нагрузку на муниципальные бюджеты и освобождает финансовые ресурсы для решения других социальных вопросов», — подчеркнул министр.
Самый крупный пакет объектов передали из городского округа Электросталь — более 2 400 единиц недвижимости и оборудования. Среди них насосные станции, артезианские скважины, станции обезжелезивания и фильтрации воды.
Из Каширы в собственность Подмосковья передали 6 иловых площадок и первичный отстойник для очистки сточных вод, а еще — 10 земельных участков и объекты капитального строительства, необходимые для стабильной работы коммунальных служб.
Все имущество закрепят за ГУП МО «Мособлводоканал». Это позволит централизованно управлять коммунальной инфраструктурой и повысить качество водоснабжения и водоотведения в регионе.