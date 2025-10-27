В Реутове обсудили подготовку к зиме и обращения жителей на «Часе ЖКХ»

27 октября 2025, 13:07

Фото: пресс-служба Администрации городского округа Реутов

В Реутове прошёл традиционный «Час ЖКХ». В заседании приняли участие заместители главы округа, сотрудники ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и других служб ЖКХ, сообщили в Администрации городского округа Реутов.