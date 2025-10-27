В Реутове обсудили подготовку к зиме и обращения жителей на «Часе ЖКХ»
В Реутове прошёл традиционный «Час ЖКХ». В заседании приняли участие заместители главы округа, сотрудники ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и других служб ЖКХ, сообщили в Администрации городского округа Реутов.
Основным вопросом повестки стала готовность городских служб к зимнему сезону. Также обсудили работу чат-бота ТКО и процесс обработки обращений граждан. На встрече подвели итоги наладки системы центрального отопления на ул. Октября, д. 6, и выполнения поручений после личного приёма заместителя главы по ЖКХ Владимира Климова.
В завершение мероприятия участники ознакомились со сводным анализом обращений жителей. Основные темы — диспетчеризация соцобъектов и запуск оборудования на 5-й котельной на Юбилейном проспекте, д. 5Б. Все заявки приняли в работу.
