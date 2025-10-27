В Подмосковье на голосование в ГИС ЖКХ перешли 1,6 млн собственников жилья

27 октября 2025, 14:54

Фото: медиасток.рф

Около 1,6 млн жителей Московской области перешли на электронные собрания собственников жилья в многоквартирных домах. Об этом доложил на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями министерств, ведомств и округов региона врио министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Игорь Даниленко.





Он напомнил, что перевод общих собраний собственников в электронную форму делает голосования полностью прозрачными и исключает возможность подтасовок и злоупотреблений. В качестве платформы для собраний предлагается цифровой портал ГИС ЖКХ.





«Сейчас голосования в электронном виде проводятся в 4029 многоквартирных домах. Это 11% от общей площади жилого фонда Московской области. Решение о переходе на электронное голосование приняли в 11613 домах — 22% от общей площади жилья в Подмосковье. Всего электронным голосованием сейчас защищены 1,6 тыс. жителей», — сказал Игорь Даниленко.

«Количество пользователей, выбирающих электронные формы, растёт. Если в 2024 году их выбирали 17% участников голосований, то в текущем году их уже 26%», — отметил Даниленко.