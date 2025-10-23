Климовский завод выпустил более 10 000 км труб за год
Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев посетил Климовский трубный завод в Подольске. Он провёл совещание с руководством предприятия и познакомился с полным циклом производства трубной продукции, сообщили в пресс-службе подмосковного МинЖКХ.
Министр осмотрел цеха, где выпускают многослойные и двухслойные гофрированные трубы, а также трубы для магистральных сетей. Он также посетил линии по производству фитингов для соединения труб разного диаметра и испытательный центр предприятия.
«В Московской области очень большая программа модернизации ЖКХ в сфере водоснабжения и водоотведения, поэтому, конечно, внедрению новых технологий уделяем большое значение», — отметил Кирилл Григорьев.
Председатель совета директоров Группы «Полипластик» Лев Гориловский добавил, что в прошлом году завод выпустил более 60 000 тонн продукции и является крупнейшим в группе компаний. На предприятии работает аккредитованный испытательный центр с лабораторией, оснащённой современным оборудованием. Центр проверяет все произведенные изделия по 193 методам испытаний.
Сегодня на заводе функционирует 25 технологических линий и 16 литьевых машин. В 2024 году здесь произвели более 10 000 километров трубной продукции — свыше 8 000 километров гладких и 2 300 километров труб со структурированной стенкой.