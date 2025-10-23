Климовский завод выпустил более 10 000 км труб за год

23 октября 2025, 12:19

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев посетил Климовский трубный завод в Подольске. Он провёл совещание с руководством предприятия и познакомился с полным циклом производства трубной продукции, сообщили в пресс-службе подмосковного МинЖКХ.





Министр осмотрел цеха, где выпускают многослойные и двухслойные гофрированные трубы, а также трубы для магистральных сетей. Он также посетил линии по производству фитингов для соединения труб разного диаметра и испытательный центр предприятия.





«В Московской области очень большая программа модернизации ЖКХ в сфере водоснабжения и водоотведения, поэтому, конечно, внедрению новых технологий уделяем большое значение», — отметил Кирилл Григорьев.

