Достижения.рф

Климовский завод выпустил более 10 000 км труб за год

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев посетил Климовский трубный завод в Подольске. Он провёл совещание с руководством предприятия и познакомился с полным циклом производства трубной продукции, сообщили в пресс-службе подмосковного МинЖКХ.



Министр осмотрел цеха, где выпускают многослойные и двухслойные гофрированные трубы, а также трубы для магистральных сетей. Он также посетил линии по производству фитингов для соединения труб разного диаметра и испытательный центр предприятия.

«В Московской области очень большая программа модернизации ЖКХ в сфере водоснабжения и водоотведения, поэтому, конечно, внедрению новых технологий уделяем большое значение», — отметил Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Председатель совета директоров Группы «Полипластик» Лев Гориловский добавил, что в прошлом году завод выпустил более 60 000 тонн продукции и является крупнейшим в группе компаний. На предприятии работает аккредитованный испытательный центр с лабораторией, оснащённой современным оборудованием. Центр проверяет все произведенные изделия по 193 методам испытаний.

Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Сегодня на заводе функционирует 25 технологических линий и 16 литьевых машин. В 2024 году здесь произвели более 10 000 километров трубной продукции — свыше 8 000 километров гладких и 2 300 километров труб со структурированной стенкой.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0