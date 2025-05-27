Более 2 тыс. человек приняли участие старте сезона серии Gran Fondo Russia-2025

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Более двух тысяч человек приняли участие в открытии сезона велозаездов Gran Fondo Russia-2025, который стартовал в Волоколамске, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Gran Fondo – это не просто гонка, это испытание на выносливость, тактику и силу духа. Каждый километр, каждый подъем, каждый спринт — наша команда работала как единый механизм. И результат говорит сам за себя: мы – лучшие!», — отметил на церемонии награждения капитан команды Алексей Николаев.
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