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Участниками подмосковной Олимпиады по авиамоделированию стали 30 школьников

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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Более 30 человек приняли участие в Олимпиаде Московской области по авиамоделированию среди школьников. Мероприятие состоялось в Электростали 24 мая, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
«В программу Олимпиады вошли соревнования в нескольких классах управляемых моделей, в числе которых пилотажная модель F-3A, модель планера F-3J, модель-полукопия класса F4H, электролет F-5B/7 и другие», — говорится в сообщении.
В классе планерных моделей среди представителей младшей возрастной группы лучшим стал Егор Шилов из Павловского Посада, а из старшей возрастной группы — Андрей Тимасов из Домодедова.

В классе электролётов все призы собрали представители Домодедова — Георгий Трошин и Артемий Трохин. А в классе пилотажных моделей лучшими стали Артём Курбаков из Павловского Посада и Константин Варфоломеев из Мытищ.

В общекомандном зачёте среди младших победили ребята из школы №10 Павловского Посада, а в старшей категории — сборная домодедовского дома творчества «Лира».

Фото: пресс-служба Минобразования МО

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#московская область
#подмосковье
Юбилейный фестиваль «Мелиховская весна» проходит в Чехове
26 мая 2025, 21:42

Слева направо: Никита Михалков и Андрей Воробьев (Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области)

Юбилейный фестиваль «Мелиховская весна» проходит в Чехове, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. Мероприятие в этом году продлится до 1 июня. Ряд своих проектов привез на фестиваль актер Никита Михалков. Губернатор Андрей Воробьев пообщался с деятелями культуры.
«Мы очень рады, что Никита Сергеевич Михалков привез на фестиваль спектакль, и сегодня он будет показан — видим, что в зале нет свободных мест. Хотел бы поблагодарить Никиту Сергеевича и за поездку в Жуковский, где были поддержаны наши школьные театры. Я думаю, что и студенты вашей Академии, которые сегодня будут выступать здесь, тоже когда-то выходили на школьную сцену. И то, что вы это движение сопровождаете, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.
Он добавил, что фестиваль проходит уже четверть века. На нем побывали более 200 театров из 25 стран. В текущем году на площадках «Мелиховской весны» можно увидеть 20 театральных постановок из России Белоруссии, КНР и Казахстана, уточнил Воробьев.

Событие проводится ежегодно музеем-заповедником А.П. Чехова «Мелихово» при поддержке правительства Подмосковья.

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#андрей воробьёв
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Раменские лыжероллеры завоевали медали на первенстве округа
26 мая 2025, 19:55

Фото: пресс-служба Раменского г. о.

В воскресенье, 25 мая, в Раменском городском парке состоялось открытое первенство Раменского муниципального округа по лыжероллерам. Воспитанники местной спортивной школы «Олимп» продемонстрировали высокие результаты и завоевали медали в разных возрастных группах.
Всего в соревнованиях поучаствовали более 170 спортсменов.

Среди девушек 2011-2012 г.р. на дистанции 2,5 км второе место заняла Анна Кирлик с результатом 5 минут 48,5 секунд. В категории девушек 2013-2014 г.р. победила Елизавета Тарануха, которая преодолела ту же дистанцию за 5 минут 55,8 секунд.

В соревнованиях среди юношей 2015-2016 г.р. на километровой дистанции серебряным призером стал Кирилл Щербинин (2 минуты 59,1 секунды). Среди мальчиков 2009-2010 г.р. на дистанции 5 км второе место занял Руслан Стаханов (10 минут 27,8 секунд).

В старшей возрастной категории мужчин 1993-1984 г.р. на дистанции 7,5 км третье место завоевал Андрей Щербинин.

Подготовкой спортсменов занимались тренеры-преподаватели Наталья Беляева, Геннадий Захаров и Владимир Быков.

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#раменский городской округ
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В Раменском парке пройдут спортивные и развлекательные мероприятия
26 мая 2025, 19:28

Фото: администрация г.о. Раменский

Весенние дни с пользой для здоровья можно провести в Раменском парке. Как уточнили в администрации городского округа, во вторник, 27 мая, дети смогут поучаствовать в «Веселых стартах» на площадке «Лира». Начало в 15:40. А уже в 16:25 состоится творческий мастер-класс по рукоделию.
Спортивная игровая программа на «Лире» запланирована в четверг, 29 мая. Начало в 13:45. После этого в 14:25 все желающие поучаствуют в творческом мастер-классе, а в 15:20 для детей начнется анимационная игровая программа.

Кроме того, в пятницу, 30 мая, на той же локации пройдут ретро-танцы. На следующий день в субботу на баскетбольной площадке организуют мастер-класс по йоге. Начало в 10:00. Для тех, кого привлекают гавайские танцы, в то же время проведут одноименный мастер-класс. После этого в полдень на детской велотрассе начнутся подвижные игры для детей.

В воскресенье, 1 июня, в 9:00 можно поучаствовать в йоге на «Лире», затем в открытой фитнес-тренировке на баскетбольной площадке. Начало в 11:00. На все мероприятия вход свободный, возрастные ограничения 6 .

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#мир
#россия
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#раменский городской округ
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Международный музыкальный конкурс «Интервидение» объявил набор волонтёров
26 мая 2025, 19:07

Фото: сайт Добро.рф

Стартовала заявочная кампания на участие волонтёров в проведении Международного музыкального конкурса «Интервидение». Об этом сообщили организаторы конкурса.
«Интервидение» возвращается в Россию после длительного перерыва. 20 сентября на одной сцене Live Арены соберутся исполнители из стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки. В конкурсе примут участие более 20 стран.

Подать заявку можно на платформе. Принять участие в заявочной кампании может каждый желающий житель Москвы и Подмосковья старше 14 лет с опытом волонтёрской деятельности на крупных проектах. В некоторых направлениях деятельности на «Интервидении» необходимо знание одного иностранных языков.
«Для нас особенно важно и приятно, что событие такого масштаба и значения, как «Интервидение», пройдёт в Подмосковье. Приложим максимум сил, чтобы каждый участник, гость и зритель почувствовал заботу и получил самые добрые впечатления. Одна из задач сейчас – сформировать волонтёрский корпус. Добровольцы уже не раз проявляли себя с лучшей стороны. Уверен, они внесут свою лепту в успех «Интервидения». Их энергия, улыбки и отзывчивость создадут особую атмосферу гостеприимства и доброжелательности», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
После успешного отбора, волонтерам необходимо будет пройти специальное обучение. Участникам расскажут о миссии и ценностях конкурса, а также об особенностях добровольческой деятельности в контексте выбранного направления на «Интервидении».

Волонтёры займутся размещением участников конкурса, будут содействовать работе СМИ, помогать решать транспортные и логистические вопросы, взаимодействовать со зрителями и гостями, оказывать помощь режиссерско-постановочной группе.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» – конкурс эстрадной песни Международной организации радиовещания и телевидения. Прообразом в 1961 году стал международный фестиваль песни в польском городе Сопот.

О том, что за организацию «Интервидения» взялись снова, сообщили в ноябре 2023 года на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. В новом конкурсе должны участвовать в первую очередь страны БРИКС.

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#подмосковье
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Более 50 подмосковных организаций получили лицензию на управление домами
26 мая 2025, 18:47

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Подмосковные управляющие организации с начала года получили из Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области 54 лицензии на управление многоквартирными домами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Лицензия выдается на пять лет после проведения проверки и получения положительного заключения лицензионной комиссией», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что подать заявление о предоставлении лицензии можно на региональном портале госуслуг.

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