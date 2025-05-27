Участниками подмосковной Олимпиады по авиамоделированию стали 30 школьников

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Более 30 человек приняли участие в Олимпиаде Московской области по авиамоделированию среди школьников. Мероприятие состоялось в Электростали 24 мая, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
«В программу Олимпиады вошли соревнования в нескольких классах управляемых моделей, в числе которых пилотажная модель F-3A, модель планера F-3J, модель-полукопия класса F4H, электролет F-5B/7 и другие», — говорится в сообщении.В классе планерных моделей среди представителей младшей возрастной группы лучшим стал Егор Шилов из Павловского Посада, а из старшей возрастной группы — Андрей Тимасов из Домодедова.
В классе электролётов все призы собрали представители Домодедова — Георгий Трошин и Артемий Трохин. А в классе пилотажных моделей лучшими стали Артём Курбаков из Павловского Посада и Константин Варфоломеев из Мытищ.
В общекомандном зачёте среди младших победили ребята из школы №10 Павловского Посада, а в старшей категории — сборная домодедовского дома творчества «Лира».
Фото: пресс-служба Минобразования МО
Читайте также:
Подмосковные школьники смогут стать участниками спецпроекта «Всегда готов!»
Школьники назвали самый страшный предмет на ОГЭ и ЕГЭ
Школьники Ленинского округа в ходе акции побили два рекорда Подмосковья
Лев Каштанов