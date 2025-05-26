Первый футбольный матч нового сезона проекта «Выходи во двор» завершился ничьей

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Первая игра IV летнего сезона подмосковного проекта «Выходи во двор» прошла в Коломне. Матч завершился со счётом 3:3, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В составе звёздной команды на поле стадиона «Авангард» вышли Дмитрий Аленичев, Александр Ширко, Егор Титов, Дмитрий Парфёнов, Олег Корнаухов, Борис Никоноров, Дмитрий Хлестов и голкипер Александр Филимонов.
Обе команды показали красивый футбол и огромную волю к победе. К финальному свистку соперникам не удалось определить сильнейшего – 3:3.
В этом году все мероприятия проекта посвящены 80-летию Великой Победы и Году Защитника Отечества.
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«Четвёртый год подряд в Московской области проходят матчи проекта «Выходи во двор», который реализуется по инициативе губернатора Андрея Воробьёва. «Легенды футбола» встречаются с любительскими сборными городов Подмосковья. Первую игру сезона в Коломне посетили около 3 тыс. зрителей. Каждый год мы приглашаем титулованных футболистов, которые с удовольствием откликаются. Это важное событие для детей и взрослых, мотивация для занятий спортом», – сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.Бессменный тренер команды – трёхкратный призёр чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин. За три сезона звёзды спорта под его руководством не потерпели ни одного поражения.
Обе команды показали красивый футбол и огромную волю к победе. К финальному свистку соперникам не удалось определить сильнейшего – 3:3.
В этом году все мероприятия проекта посвящены 80-летию Великой Победы и Году Защитника Отечества.
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Лора Луганская