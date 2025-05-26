Раменские лыжероллеры завоевали медали на первенстве округа

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В воскресенье, 25 мая, в Раменском городском парке состоялось открытое первенство Раменского муниципального округа по лыжероллерам. Воспитанники местной спортивной школы «Олимп» продемонстрировали высокие результаты и завоевали медали в разных возрастных группах.

Среди девушек 2011-2012 г.р. на дистанции 2,5 км второе место заняла Анна Кирлик с результатом 5 минут 48,5 секунд. В категории девушек 2013-2014 г.р. победила Елизавета Тарануха, которая преодолела ту же дистанцию за 5 минут 55,8 секунд.

В соревнованиях среди юношей 2015-2016 г.р. на километровой дистанции серебряным призером стал Кирилл Щербинин (2 минуты 59,1 секунды). Среди мальчиков 2009-2010 г.р. на дистанции 5 км второе место занял Руслан Стаханов (10 минут 27,8 секунд).

В старшей возрастной категории мужчин 1993-1984 г.р. на дистанции 7,5 км третье место завоевал Андрей Щербинин.





Подготовкой спортсменов занимались тренеры-преподаватели Наталья Беляева, Геннадий Захаров и Владимир Быков.