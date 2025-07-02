Более 2 тысяч подмосковных дач перевели в статус жилых домов

02 июля 2025, 16:56

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

В Московской области за первые шесть месяцев текущего года в статус жилых домов перевели 2 тысячи 162 дачи. В жилом доме дачник может зарегистрироваться и получать положенные жителям социальные услуги, сообщает пресс-служба Минимущества региона.





Глава министерства Тихон Фирсов напомнил, что изменить статус дачного дома можно по упрощённой процедуре.





«Сначала необходимо подтвердить соответствие дома требованиям надежности и безопасности. Для этого потребуется заключение по обследованию технического состояния объекта. А затем житель подаёт онлайн-заявление на подмосковном портале государственных услуг», — сказал Тихон Фирсов.