Более 2 тысяч подмосковных дач перевели в статус жилых домов
В Московской области за первые шесть месяцев текущего года в статус жилых домов перевели 2 тысячи 162 дачи. В жилом доме дачник может зарегистрироваться и получать положенные жителям социальные услуги, сообщает пресс-служба Минимущества региона.
Глава министерства Тихон Фирсов напомнил, что изменить статус дачного дома можно по упрощённой процедуре.
«Сначала необходимо подтвердить соответствие дома требованиям надежности и безопасности. Для этого потребуется заключение по обследованию технического состояния объекта. А затем житель подаёт онлайн-заявление на подмосковном портале государственных услуг», — сказал Тихон Фирсов.Решение по заявке должно быть принято в течение 13 рабочих дней. Это решение направляется одновременно в личный кабинет заявителя и в Росреестр, где вносят соответствующие изменения в ЕГРН.
В министерстве отметили, что обратиться за обследованием технического состояния садового дома можно в БТИ Подмосковья.