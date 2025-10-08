Выплаты к юбилею брака поучили около 10 тыс. семей Подмосковья

08 октября 2025, 17:37

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Почти десять тысяч подмосковных супружеских пар получили выплаты к юбилею семейной жизни. Такие выплаты назначают людям, прожившим в браке 50 лет и больше. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.





Выплата зависит от «возраста» брака. На золотую свадьбу семья получает 5 тысяч рублей, затем сумма увеличивается.





«В Подмосковье эту выплату получили уже почти 10 тысяч супружеских пар. Большую часть из них составляют семьи, отпраздновавшие полувековой юбилей, но есть и супруги, которые отметили 70-летие совместной жизни», — отметил глава Минсоцразвития региона Андрей Кирюхин.