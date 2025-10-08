Лотошинцы Нина и Николай Ефановы отметили изумрудную свадьбу

08 октября 2025, 11:40

Фото: пресс-служба администрации м. о. Лотошино

Председатель Совета депутатов муниципального округа Лотошино Алексей Куликов поздравил Нину Николаевну и Николая Яковлевича Ефановых с изумрудной свадьбой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Не всем супругам посчастливилось прожить в браке 55 лет. Изумруд – камень дорогой и очень красивый, символизирующий отношения, которые сложились между супругами за долгие годы совместной жизни. В честь юбилея Ефановым вручили памятные подарки от главы муниципального округа Лотошино Екатерины Долгасовой.

«Желаю, чтобы это был далеко не последний юбилей вашей семьи. Чем больше у нас таких семей, тем крепче будет наша страна. Спасибо вам за пример, который вы подаёте молодому поколению», – сказал Куликов