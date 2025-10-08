Лотошинцы Нина и Николай Ефановы отметили изумрудную свадьбу
Председатель Совета депутатов муниципального округа Лотошино Алексей Куликов поздравил Нину Николаевну и Николая Яковлевича Ефановых с изумрудной свадьбой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Не всем супругам посчастливилось прожить в браке 55 лет. Изумруд – камень дорогой и очень красивый, символизирующий отношения, которые сложились между супругами за долгие годы совместной жизни. В честь юбилея Ефановым вручили памятные подарки от главы муниципального округа Лотошино Екатерины Долгасовой.
«Желаю, чтобы это был далеко не последний юбилей вашей семьи. Чем больше у нас таких семей, тем крепче будет наша страна. Спасибо вам за пример, который вы подаёте молодому поколению», – сказал КуликовОтмечая изумрудную свадьбу, супруги дали совет, как пронести крепкую любовь сквозь годы и десятилетия. По словам Ефановых, главное – это уважение, понимание и доверие. Без ссор отношений не бывает, но нужно идти на компромиссы, помня, что настоящая любовь способна преодолеть любые испытания.