Игорь Брынцалов: «Важно слышать жителей при благоустройстве дворов и скверов»
В Подмосковье благоустраивают 20 новых скверов
В Московской области продолжают обновлять небольшие и уютные общественные пространства. Только в этом году в регионе благоустроят 20 скверов, сообщили в пресс-службе Московской областной Думы.
Общая сумма финансирования в 2025 году превысила 1,8 миллиарда рублей.
«Благоустройство 16-ти скверов выполняется за счёт бюджета региона в рамках госпрограммы. Общий объём финансирования на указанные цели в этом году составляет свыше 1,8 миллиарда рублей. Четыре сквера благоустроены по инициативному бюджетированию. Многие общественные пространства появляются в рамках народной программы «Единой России» — как наказы наших избирателей. Это очень важно — слышать наших жителей», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Одним из новых проектов стал сквер на улице Парковой в Реутове, который открыли в конце сентября. На благоустройство выделили более 20 миллионов рублей. Здесь сделали экологичные дорожки, установили освещение и камеры системы «Безопасный регион», высадили около 600 растений — 200 метров живой изгороди. Вместо обычных лавочек — большие качели, которые особенно полюбились жителями.
«Говорят, что вечером яблоку некуда упасть — все выходят гулять, много семей с детьми. Это очень приятно. И самое главное, что это действительно исходит от людей. А наша задача — оперативно реагировать и создавать такие пространства», — поделился спикер регионального парламента.
В Реутове уже завершили благоустройство сквера на улице Ленина, а в следующем году планируют открыть ещё три — на улице Октября, в Центральном парке и Каштановый сквер.