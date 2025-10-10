Игорь Брынцалов: «Важно слышать жителей при благоустройстве дворов и скверов»

10 октября 2025, 17:57

В Подмосковье благоустраивают 20 новых скверов

оригинал Фото: пресс-служба Московской областной Думы

В Московской области продолжают обновлять небольшие и уютные общественные пространства. Только в этом году в регионе благоустроят 20 скверов, сообщили в пресс-службе Московской областной Думы.





Общая сумма финансирования в 2025 году превысила 1,8 миллиарда рублей.





«Благоустройство 16-ти скверов выполняется за счёт бюджета региона в рамках госпрограммы. Общий объём финансирования на указанные цели в этом году составляет свыше 1,8 миллиарда рублей. Четыре сквера благоустроены по инициативному бюджетированию. Многие общественные пространства появляются в рамках народной программы «Единой России» — как наказы наших избирателей. Это очень важно — слышать наших жителей», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

​Фото: пресс-служба Московской областной Думы



«Говорят, что вечером яблоку некуда упасть — все выходят гулять, много семей с детьми. Это очень приятно. И самое главное, что это действительно исходит от людей. А наша задача — оперативно реагировать и создавать такие пространства», — поделился спикер регионального парламента.