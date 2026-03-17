Более 20 картин именитых художников представят на выставке «Воздух Крыма» в Химках

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Химкинской картинной галерее имени Сергея Горшина 19 марта заработает выставка «Воздух Крыма», приуроченная к очередной годовщине воссоединения полуострова с Россией. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Камерную выставку посвятят крымской природе как источнику вдохновения русских живописцев. В экспозиции представят свыше 20 картин Ивана Айвазовского, Льва Лагорио,Максимилиана Волошина, Зинаиды Серебряковой и других художников, которые жили или создавали свои произведения в Крыму.

«Сенсацией выставки станет показ произведений Виктора Батурина, – живописца XIX века, некогда популярного, но сейчас почти забытого художника. Впервые широкой публике представят четыре его картины из частного собрания художника-коллекционера Сергея Скачкова. Особенностью выставки станет сопровождение каждого полотна пояснительными текстами, раскрывающими связь между художниками и крымским регионом», – отметили в ведомстве.