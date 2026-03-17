Более чем в 50 подмосковных парках отметят воссоединение Крыма с Россией
18 марта, в среду, в 55 парках Московской области проведут тематическое мероприятие «Крымская весна». Его приурочат ко Дню воссоединения Крыма с Россией, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Гости посетят патриотические концертные программы и фотовыставки «Мой Крым – моя Россия», примут участие в акциях по раздаче ленточек и других активностях.
«Так, в парке «200 лет Егорьевску» состоятся праздничная концертная программа и фотовыставка «Крым – Россия навсегда». Желающие смогут стать участниками тематической викторины. Городской парк Краснознаменска подготовил увлекательную викторину «Мой Крым – моя Россия». А команда синхронного фигурного катания даст представление на льду «Мы вместе!». Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске пригласит посетителей на акцию «Севастопольский вальс», – отметили в пресс-службе.
Мероприятия организованы при информационной поддержке Минкультуризма Московской области и «МосОблПарка».