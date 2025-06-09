В музее Серпухова открывается уникальная выставка маринистов

09 июня 2025, 11:43

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка «Море великих. От Айвазовского до Кандинского» откроется в Серпуховском историко-художественном музее 11 июня. В экспозицию вошли картины из местного фонда, а также из Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея и ряда других музеев и частных коллекций. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





На выставке, которая будет работать в «Каретном сарае» Серпуховского музея, представлено более 70 «морских» картин выдающихся российских живописцев.





«На выставке представлены работы Ивана Айвазовского Исаака Левитана, Василия Кандинского, Василия Поленова, Константина Богаевского, Льва Лагорио, Константина Коровина, Ильи Машкова, Алексея Боголюбова и других художников», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.