День России отпразднуют более чем в 80 парках Подмосковья
Мероприятие «С Россией в сердце», приуроченное ко Дню России, проведут 12 июня более чем в 80 парках Московской области, сообщает пресс-служба Минкульттуризма региона.
«Для гостей праздника будут проводиться концерты, театральные шествия, мастер-классы по народным ремёслам, выставка этнических костюмов и многое другое. Запланирована также раздача ленточек в цветах российского флага», — говорится в сообщении.Праздник позволит участникам почувствовать гордость за свою страну, поддержит чувство патриотизма, напомнит о связи истории и современности, важности единства и традиционных ценностей.
В Зарайском парке культуры и отдыха запланировано торжественное шествие с флагом России, праздничный концерт, а также мастер-класс по росписи матрешки. Кроме того, будет устроена викторина по истории России и открыта гигантская раскраска «Карта России».
На мероприятии в парке Свердловский в Лосино-Петровске состоится флешмоб «Мы — молодёжь России» и проведут открытый микрофон «Читающая Россия», а также концерт духового оркестра.
В парке усадьбы Кривякино в округе Воскресенск представят историческую реконструкцию «От истоков до наших дней», проведут выставку картин воскресенских художников и мастер-классы. Гостей ждёт также выступление театра ростовых кукол «Софит», пенная дискотека и концерт кавер-группы «Новые ракеты».