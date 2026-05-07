Более 20 команд незрячих спортсменов собрал футбольный турнир в Мытищах

07 мая 2026, 15:45

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

На стадионе «Строитель» провели открытый Всероссийский турнир на Кубок главы городского округа Мытищи по мини-футболу 5х5 среди незрячих. Его посвятили Дню Победы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Турнир стал частью Всероссийской лиги «Равные возможности». В течение двух дней за почётный трофей боролись лучшие коллективы страны.



Медали и кубки разыграли в нескольких номинациях. Победителей определили в категориях юношей и девушек, мужчин и женщин. Отдельный турнир организовали для ветеранов СВО.

«В Мытищи приехали команды из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Волгоградской области, Краснодарского края, Вологодской области, Татарстана, Донецкой Народной Республики, Калмыкии и Крыма. Всего – 23 коллектива», – рассказали в администрации.