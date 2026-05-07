Более 20 команд незрячих спортсменов собрал футбольный турнир в Мытищах
На стадионе «Строитель» провели открытый Всероссийский турнир на Кубок главы городского округа Мытищи по мини-футболу 5х5 среди незрячих. Его посвятили Дню Победы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Турнир стал частью Всероссийской лиги «Равные возможности». В течение двух дней за почётный трофей боролись лучшие коллективы страны.
Медали и кубки разыграли в нескольких номинациях. Победителей определили в категориях юношей и девушек, мужчин и женщин. Отдельный турнир организовали для ветеранов СВО.
«В Мытищи приехали команды из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Волгоградской области, Краснодарского края, Вологодской области, Татарстана, Донецкой Народной Республики, Калмыкии и Крыма. Всего – 23 коллектива», – рассказали в администрации.
В финальном матче в дисциплине 5х5 сыграли столичный ЦСКА и мытищинский «Авангард». В составах команд на поле вышли пятеро чемпионов Европы по футболу слепых.
Мытищинцы открыли счёт после точного удара Евгения Шелаева. Московский армеец, в прошлом игрок «Авангарда» и лучший футболист Европы 2017 года Андрей Тихонов, восстановил равенство в счёте. В серии пенальти в решающий момент Тихонов попал в штангу, и «Кубок Победы» остался в Мытищах.