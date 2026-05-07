Тяжелоатлетка Кузьминова из Подмосковья завоевала три медали первенства мира

07 мая 2026, 10:29

оригинал Варвара Кузьминова (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Три бронзовые медали завоевала 17-летняя спортсменка из Московской области Варвара Кузьминова на первенстве мира по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Кузьминова выступала в весовой категории до 77 килограммов.





«В рывке третье место Варваре принёс результат 107 кг, в толчке — 130 кг и в сумме двоеборья — 237 кг. На высшую ступень пьедестала почёта поднялась представительница Армении Анна Аморян, а серебряные награды получила Янетте Юлисойни из Финляндии», — говорится в сообщении.