Метательницы молота из Подмосковья взяли медали всероссийского турнира

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали представительницы Московской области на всероссийских соревнованиях по метаниям «Богатырь». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



На высшую ступень пьедестала почёта поднялась метательница молота Юлия Кулагина из Жуковского.

«Юлия выступала в категории «юниорки до 23 лет» и стала лучшей с результатом 66 метров 9 сантиметров. Второе место заняла метательница из Краснодарского края, а третье — крымчанка», — говорится в сообщении.
Серебро и бронзу Подмосковью принесли выступавшие в категории «женщины» метательницы молота Алисия Наумова и Анастасия Шкуратова соответственно. А победу одержала самарская спортсменка.

Соревнования проходят в Сочи 6-7 мая. Участие в них принимают 189 атлетов из 26 российских регионов.
Лев Каштанов

