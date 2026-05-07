Метательницы молота из Подмосковья взяли медали всероссийского турнира
Золотую, серебряную и бронзовую медали завоевали представительницы Московской области на всероссийских соревнованиях по метаниям «Богатырь». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
На высшую ступень пьедестала почёта поднялась метательница молота Юлия Кулагина из Жуковского.
«Юлия выступала в категории «юниорки до 23 лет» и стала лучшей с результатом 66 метров 9 сантиметров. Второе место заняла метательница из Краснодарского края, а третье — крымчанка», — говорится в сообщении.Серебро и бронзу Подмосковью принесли выступавшие в категории «женщины» метательницы молота Алисия Наумова и Анастасия Шкуратова соответственно. А победу одержала самарская спортсменка.
Соревнования проходят в Сочи 6-7 мая. Участие в них принимают 189 атлетов из 26 российских регионов.