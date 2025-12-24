Более 20 компаний представили продукцию на новогодней ярмарке брендов Подмосковья

24 декабря 2025, 10:24

оригинал Фото: пресс-служба Миниинвеста МО

В Химках состоялась новогодняя ярмарка региональных брендов. Её посетили свыше 14 000 человек, сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.





Подмосковные предприниматели представили новогодние подарки ручной работы, авторский декор и гастрономическую продукцию. В рамках ярмарки устроили девять творческих мастер-классов для детей и взрослых.

«В Московской области несколько лет работает программа поддержки региональных брендов «100% Подмосковье». На этот раз выставка подмосковных брендов прошла в Химках. Её участниками стали 22 областных компании. За два дня с товарами наших предпринимателей познакомились более 14 700 человек», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.