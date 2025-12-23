Подмосковная компания стала 1500-м заёмщиком Фонда развития промышленности
Фонд развития промышленности России профинансировал промышленные проекты для 1500 российских предприятий. Юбилейным заёмщиком стала подмосковная компания «Диакон-ДС» из городского округа Серпухов, рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Юбилейный заёмщик привлек средства ФРП на инвестиционный проект по производству медицинских изделий для in vitro.
«Диакон-ДС» воспользовался заёмом ФРП на 332 млн рублей. Компания организует в Серпухове импортозамещающее производство наборов для биохимических исследований крови – мультикалибраторов и реагентов. Бюджет проекта составит 462 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Продукцию компании «Диакон-ДС» используют для диагностики заболеваний и оценки рисков развития патологий в организме. Сегодня доля импорта в этом сегменте, по данным компании, составляет около 80%.
Предприятие планирует занять более 10% отечественного рынка, обеспечив лаборатории современной отечественной продукцией.