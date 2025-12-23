В Мининвесте Подмосковья отметили, что работать на заводах региона стало престижно
Многие крупные производства Подмосковья сегодня превратились в современные технологичные пространства, которые не имеют ничего общего с устаревшим образом заводов. Работа на таких предприятиях стала престижной у молодёжи.
Такую оценку дала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Есть мнение, что заводы – это серые трубы, цеха, все ходят с грустными лицами. Но уже давно крупное производство – совсем не то. Это красивое современное технологичное пространство, где высокооплачиваемые должности занимают молодые ребята. Работать на заводе очень круто и престижно. Было время, когда все хотели стать юристами, бухгалтерами, экономистами. А сейчас очень хочется, чтобы все снова хотели стать инженерами, технологами или производственниками», – сказала Зиновьева.Она добавила, что современные промышленные предприятия Московской области работают в разных сферах, – например, фармацевтике, производстве косметики, станкостроении.