В Мининвесте Подмосковья отметили, что работать на заводах региона стало престижно

23 декабря 2025, 19:55

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Многие крупные производства Подмосковья сегодня превратились в современные технологичные пространства, которые не имеют ничего общего с устаревшим образом заводов. Работа на таких предприятиях стала престижной у молодёжи.





Такую оценку дала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Есть мнение, что заводы – это серые трубы, цеха, все ходят с грустными лицами. Но уже давно крупное производство – совсем не то. Это красивое современное технологичное пространство, где высокооплачиваемые должности занимают молодые ребята. Работать на заводе очень круто и престижно. Было время, когда все хотели стать юристами, бухгалтерами, экономистами. А сейчас очень хочется, чтобы все снова хотели стать инженерами, технологами или производственниками», – сказала Зиновьева.