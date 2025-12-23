Зимнюю одежду и экипировку в Подмосковье выпускают более 1200 МСП
Количество производителей зимней одежды в Московской области из числа представителей малого и среднего бизнеса превысило 1200. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Среди изготовителей зимней одежды 10 200 производят верхнюю одежду, 4200 – спецодежду, 700 предприятий – спортивную экипировку, 300 – меховые изделия.
«В Подмосковье сегодня в секторе МСП работает более 1200 предприятий, которые занимаются выпуском зимней одежды. За пять лет количество компаний в этой сфере выросло почти на 26%, а занятость в секторе увеличилась на 42% – до 12 600 специалистов», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Важно, что производители зимней экипировки демонстрируют высокие темпы роста доходов и занятости.
«За пять лет они на 60% увеличили число рабочих мест. Развитию производств помогли адресные госпрограммы. Более 55% предпринимателей этой сферы пользовались разными мерами поддержки, из них каждый пятый – финансовыми», – заявил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.Среди производителей зимней одежды Подмосковья есть малые технологические компании, которые для расширения производств привлекли льготное финансирование по совместной программе Минэкономразвития России и Корпорации МСП.