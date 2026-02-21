Более 20 музыкальных коллективов выступят 22 февраля в Архангельском на Масленицу
Масштабная праздничная программа ждет посетителей музея-заповедника «Архангельское» 21 и 22 февраля. Об этом сообщила пресс-служба усадьбы.
В субботу уже состоялись традиционные масленичные игры на свежем воздухе: горелки, забеги в мешках и перетягивание каната. Затем артистка Московской филармонии Виктория Захарова выступила с сопровождением инструментального ансамбля. Гости слушали тематические рассказы с музыкальным аккомпанементом. Также работала выездная кузница, где посетители могли увидеть мастерство ковки и получить сувениры.
В воскресенье же состоится большая фольклорно-концертная программа с участием более чем 20 коллективов, фолк-гуляние и масштабный флешмоб. Группа «Суроварг» продемонстрирует рунное пение — особую технику с вибрацией звуков. Выступит и Народный хор русской песни «Околица» с полувековой историей, а также студии народного и современного танца «Карнавал» и «Дэнс Лаб».
