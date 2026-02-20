Долголеты Каширы отпраздновали Масленицу с песнями, частушками и блинами
Празднование Масленицы провели для участников проекта «Активное долголетие» в городском округе Кашира. Об этом сообщает пресс-служба городского округа. Культурную программу обеспечил вокальный коллектив «Журавушка».
«Для собравшихся исполняли частушки и народные песни, а весёлые хороводы позволили долголетам почувствовать себя не только зрителями, но и активными участниками праздника», — говорится в сообщении.Кроме того, организаторы угостили всех собравшихся чаем с блинами.
Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут все желающие пенсионного и предпенсионного возраста. Для членов клуба проводят лекции, экскурсии, тренировки и другие культурные и спортивные мероприятия, а также занятия иностранными языками, курсы компьютерной грамотности и пр.