В Химках проведут Масленичный забег в валенках и платках

Забег в честь Масленицы устроят в Химках в субботу, 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Мероприятие организует местный спортивный клуб #Khimkirunbar. Принять участие в забеге смогут все желающие. Для того, чтобы усилить праздничное настроение, бегунам посоветовали нарядится в народном стиле.

«Платки и валенки, блины и баранки — давайте раскрасим этот чёрно-белый мир в самые сочные цвета!» — написали организаторы.
Забег начнётся в 9 утра от фонтана в парке Толстого. Участников ждут также хороводы и угощение — блины с чаем.

Ранее сообщалось, что в парке культуры и отдыха в Лотошине 22 февраля в рамках праздника «Сударыня-Масленица» проведут блинную лотерею с десятью суперпризами.
