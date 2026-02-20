В Химках проведут Масленичный забег в валенках и платках

20 февраля 2026, 15:56

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Забег в честь Масленицы устроят в Химках в субботу, 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Мероприятие организует местный спортивный клуб #Khimkirunbar. Принять участие в забеге смогут все желающие. Для того, чтобы усилить праздничное настроение, бегунам посоветовали нарядится в народном стиле.



