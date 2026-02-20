В Химках проведут Масленичный забег в валенках и платках
Забег в честь Масленицы устроят в Химках в субботу, 21 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Мероприятие организует местный спортивный клуб #Khimkirunbar. Принять участие в забеге смогут все желающие. Для того, чтобы усилить праздничное настроение, бегунам посоветовали нарядится в народном стиле.
Забег начнётся в 9 утра от фонтана в парке Толстого. Участников ждут также хороводы и угощение — блины с чаем.«Платки и валенки, блины и баранки — давайте раскрасим этот чёрно-белый мир в самые сочные цвета!» — написали организаторы.
Ранее сообщалось, что в парке культуры и отдыха в Лотошине 22 февраля в рамках праздника «Сударыня-Масленица» проведут блинную лотерею с десятью суперпризами.