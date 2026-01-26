Достижения.рф

Более 20 организаций ЖКХ получили штрафы за нарушения качества услуг

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрело 22 дела о нарушениях в сфере ЖКХ. Об этом сообщили в ведомстве.



Административные производства открыли в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций в Лобне, Мытищах, Химках, Серпухове, Домодедово, Талдоме, Солнечногорске, Ленинском, Богородском, Люберцах, Дмитрове и Воскресенске.

Причиной штрафов стали ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах, неудовлетворительное состояние лифтов, низкое качество коммунальных услуг и нарушения в начислении платы жильцам.

По итогам рассмотрения 21 дело завершили постановлениями о штрафах на общую сумму более 1,1 млн рублей. Одно дело вернули на доработку, а по трём организациям ограничились предупреждением.

В Минчистоты Московской области отметили, что такие меры помогают повышать качество работы ЖКХ и стимулируют компании выполнять обязательства перед жильцами.

Ирина Паршина

