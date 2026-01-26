Более 20 организаций ЖКХ получили штрафы за нарушения качества услуг

26 января 2026, 18:18

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрело 22 дела о нарушениях в сфере ЖКХ. Об этом сообщили в ведомстве.