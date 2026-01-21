Жителям Подмосковья объяснили, как правильно утилизировать мягкие игрушки
Жителям Московской области напоминают: старые мягкие игрушки нельзя выбрасывать в обычный мусор. Такое вторсырье требует отдельной утилизации — иначе он мешает сортировке и вредит экологии, сообщили в Минчистоты Московской области.
Мягкие игрушки не нужно выбрасывать в синие контейнеры для раздельного сбора пластика, стекла, бумаги и металла. А еще их не рекомендуют утилизировать в обычные мусорные баки.
Есть два правильных варианта:
- отнести игрушки на специализированные стационарные площадки «МегаБак»;
- сдать их в контейнеры для приёма текстиля.
Переработка мягких игрушек проходит в несколько этапов. На предприятии игрушки сортируют вручную или с помощью специальных сенсоров. Рабочие удаляют крупные посторонние элементы. Часто игрушки разрезают или разрывают, чтобы получить доступ к наполнителю.
Материалы измельчают, пропускают через сепараторы и вибрационные сита. Плюш и синтепон перерабатывают в мягкую массу. Из неё делают наполнитель для подушек, матрасов и автомобильных сидений, а еще — технический утеплитель для домов. Иногда материал используют как сырьё для топлива.
Хлопковые элементы идут на производство упаковочной бумаги, картона или превращаются в ветошь для уборки. Пластиковые глазки, носики и другую фурнитуру очищают, дробят и используют для производства простых пластиковых изделий — например, садовых горшков или строительных материалов.