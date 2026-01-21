Жителям Подмосковья объяснили, как правильно утилизировать мягкие игрушки

21 января 2026, 17:25

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Жителям Московской области напоминают: старые мягкие игрушки нельзя выбрасывать в обычный мусор. Такое вторсырье требует отдельной утилизации — иначе он мешает сортировке и вредит экологии, сообщили в Минчистоты Московской области.





Мягкие игрушки не нужно выбрасывать в синие контейнеры для раздельного сбора пластика, стекла, бумаги и металла. А еще их не рекомендуют утилизировать в обычные мусорные баки.



Есть два правильных варианта:

отнести игрушки на специализированные стационарные площадки «МегаБак»;

сдать их в контейнеры для приёма текстиля.