Подмосковный ветеран СВО Дмитрий Фабрин стал советником министра

23 января 2026, 18:03

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Участник спецоперации, прапорщик Дмитрий Фабрин занял пост советника министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игоря Даниленко. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





Дмитрий Валерьевич Фабрин родился в 1984 году. В зоне СВО служил заместителем командира группы.

«Участник боевых действий проявил себя как организатор обороны и специалист по разведке. В ходе разминирования получил тяжёлое ранение и был уволен в запас. Удостоен государственной награды – Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами», – рассказали в региональном Минчистоты.