Подмосковный общественный транспорт начали готовить к тёплому сезону

Пожароопасный сезон Подмосковье в этом году объявлен раньше обычного – 20 марта. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв на совещании по подготовке к прохождению паводка и пожароопасного периода, который провёл зампредседателя правительства Дмитрий Патрушев.