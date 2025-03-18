Подмосковный общественный транспорт начали готовить к тёплому сезону

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области стартовала ежегодная подготовка общественного транспорта к весенне-летнему сезону. Всего в этом году подготовят более 9,4 тыс. единиц, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Каждый год для безопасности жителей в начале весны все работающие в Подмосковье перевозчики готовят свои транспортные средства к тёплому сезону. В этому году специалисты проведут осмотр свыше 9,4 тыс. единиц техники. Это 9 тыс. автобусов, 52 трамвая, 45 троллейбусов и свыше 350 электропоездов. Особое внимание – системам, обеспечивающим безопасность пассажиров. Завершить подготовку планируют в мае», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.По данным ведомства, в автобусах проверяют систему охлаждения двигателя и кондиционирования. Проверку проходит электрооборудование, световая сигнализация, фары, стеклоочистители и стеклоомыватели. Повышенное внимание уделяют тормозной и пневматической системам автобусов, так как в жару они испытывают высокие температурные нагрузки. Помимо этого, проверяют работу подъёмников и аппарелей для маломобильных пассажиров. При необходимости ремонтируют напольное покрытие, сидения, двери и люки в салонах.
Для подготовки трамваев проведут ревизию и замену люков, крышек панелей, автоматических выключателей и стеклоочистителей. Также отрегулируют рельсовые тормоза, соленоиды и тормозные механизмы вагонов. Автоматические стрелки в местах подтоплений переведут на ручной режим, осмотрят кабельные трассы.
В ходе осмотра электропоездов специалисты ЦППК и МЖД особое внимание уделяют работе систем климат-контроля и вентиляции, видеонаблюдения, связи пассажиров с локомотивной бригадой, освещения салонов и тамбуров. Специалисты подготовят поезда «Иволга» всех поколений, ЭП2ДМ, ЭП2Д, РА-3 и другие.
Помимо этого, в рамках подготовки проводят дополнительные инструктажи водителей и машинистов.
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Лора Луганская