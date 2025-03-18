В индустриальном парке «Есипово» стартует строительство третьей очереди

Фото: пресс-служба КРМО
Государственный индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорске увеличат на 31 га. Там приступают к строительству третьей очереди, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Площадь третьей очереди составит 31 га, а суммарная площадь всего индустриального парка превысит 313 га. Инвестиции в проект оценивают в 1,4 млрд рублей. До конца года планируется провести все инженерные коммуникации и дороги. После запуска третьей очереди в индустриальном парке дополнительно создадут не менее 2,5 тыс. рабочих мест. Инвестиции потенциальных резидентов в создание новых предприятий уже оценивают более чем в 6 млрд рублей», – сказала Зиновьева.Третью очередь индустриального парка оснастят необходимой инфраструктурой – инженерными сетями и транспортными развязками, которыми смогут пользоваться жители Подмосковья. Особое внимание – благоустройству территории. Помимо крупных производств, там смогут разместиться предприятия малого и среднего бизнеса.
«Сегодня первые две очереди индустриального парка «Есипово» площадью 284 га заполнены целиком. Помимо 23 инвестпроектов, которые намерены строить новые предприятия, ещё не менее 50 инвесторов выбрали для размещения производственных площадок готовые боксы цифрового промышленного коворкинга Industrial City. Для третьей очереди «Есипово» уже сейчас есть потенциальные инвесторы», – отметил исполняющий обязанности гендиректора Корпорации развития Московской области Егор Круглов.КРМО является управляющей компанией индустриального парка «Есипово»
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