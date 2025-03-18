Число случаев незаконного сброса отходов в Подмосковье снизилось в четыре раза

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
В Московской области в четыре раза сократилось число случаев незаконного сброса отходов. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«С начала марта камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали 21 нарушителя, сбрасывавшего отходы вне контейнерных площадок. Все они получат штраф на 490 тыс. рублей. В феврале за тот же период выявили 86 сбросов. Таким образом, принятые министерством меры сократили число нарушений в четыре раза», – отметили в пресс-службе.Как напомнили в Минчистоты региона, утилизировать ТКО важно не просто в баки, а на тех контейнерных площадках, где у жителя заключён договор на их вывоз. Дело в том, что объём контейнеров в чужом населённом пункте рассчитан на проживающих в нем граждан, а их переполнение приводит к образованию навалов.
Для физлиц, нарушивших порядок утилизации отходов, штраф может достигать 70 тыс. рублей; для должностных лиц – 100 тыс.; для юрлиц – 200 тыс. рублей.
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Лора Луганская