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Число случаев незаконного сброса отходов в Подмосковье снизилось в четыре раза

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

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В Московской области в четыре раза сократилось число случаев незаконного сброса отходов. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«С начала марта камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали 21 нарушителя, сбрасывавшего отходы вне контейнерных площадок. Все они получат штраф на 490 тыс. рублей. В феврале за тот же период выявили 86 сбросов. Таким образом, принятые министерством меры сократили число нарушений в четыре раза», – отметили в пресс-службе.
Как напомнили в Минчистоты региона, утилизировать ТКО важно не просто в баки, а на тех контейнерных площадках, где у жителя заключён договор на их вывоз. Дело в том, что объём контейнеров в чужом населённом пункте рассчитан на проживающих в нем граждан, а их переполнение приводит к образованию навалов.

Для физлиц, нарушивших порядок утилизации отходов, штраф может достигать 70 тыс. рублей; для должностных лиц – 100 тыс.; для юрлиц – 200 тыс. рублей.

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Губернатор Воробьёв рассказал о подготовке Подмосковья к сезону природных пожаров
Воробьёв рассказал о подготовке Подмосковья к сезону природных пожаров
18 марта 2025, 19:12

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Пожароопасный сезон Подмосковье в этом году объявлен раньше обычного – 20 марта. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв на совещании по подготовке к прохождению паводка и пожароопасного периода, который провёл зампредседателя правительства Дмитрий Патрушев.
Как рассказал Воробьёв, в рамках подготовки были проанализированы данные за прошлые годы. Это поможет спрогнозировать все сценарии и сконцентрировать ресурсы на территориях с высоким риском природных пожаров. На особом контроле – городские округа Балашиха, Богородский, Воскресенск, Егорьевск, Клин, Егорьевск, Шатура, Луховицы и Электрогорск.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В Московской области – 1,9 млн га леса, и чтобы реагировать своевременно, у нас стоят 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов. Дополнительно в этом году установим ещё пять комплексов. У нас четыре уровня контроля за пожарами. Однако самый эффективный – видеокамеры», – сказал губернатор.
Что касается торфяных участков, то в своё время благодаря государственной программе эти 250 тыс. га были обводнены.
«Там ведется замер уровня воды. Он должен составлять от 0,7 до 1 м. Если погода экстремально жаркая, и уровень воды падает, существуют резервные водоёмы. Мы мониторим ситуацию и находимся в тесном контакте с Рослесхозом», – добавил глава региона.

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Новые видеокомплексы появятся на территории лесничеств в округах Балашиха, Мытищи, Красногорск, Подольск и Рузский.

После торфяных пожаров 2010 года в области приняли системные меры по обводнению торфяников и сохранению запасов воды в каналах и водоёмах. Создано 76 комплексов гидротехнических сооружений.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской областной постоянно усиливают и дооснащают группировки сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В этом году для тушения пожаров подготовили свыше 4,1 тыс. человек и 1,6 тыс. единиц техники.

Сформирована аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Московской области, в которую вошли 200 человек. При необходимости задействуют три пожарных поезда. А на базе Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы создан нештатный противопожарный отряд. Он состоит из 126 человек, 27 единиц техники и 15 единиц насосного оборудования.

В рамках профилактической работы идёт обустройство минерализованных полос. План на это год – около 1,9 тыс. км. Ещё одна мера – установка шлагбаумов в лесах. В планах – создать 564 таких шлагбаумов, а также более 1,3 тыс. пикниковых зон для безопасного отдыха на природе.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для предупреждения преднамеренных поджогов сотрудники регионального Комлесхоза используют мобильное приложение «Народная дружина Подмосковья». Фиксируют подозрительные предметы, оставленный транспорт. На вызов выезжают экстренные службы.

Пожароопасную обстановку в Подмосковье контролируют с помощью четырёхуровневой системы мониторинга. Первый уровень – это наземное патрулирование, второй – видеомониторинг. В дополнение к камерам лесничества обследуют с помощью дронов. Третий уровень – авиапатрулирование, четвёртый – космический мониторинг. Организовано оперативное реагирование на термоточки, что позволяет быстро выявлять и локализовывать пожары на ранних стадиях.
«Когда важен охват, анализ данных, стараемся подключать цифровые технологии и искусственный интеллект. Благодаря современной системе мониторинга в прошлом году в Подмосковье все лесные пожары были ликвидированы в день обнаружения. Поэтому постоянно её совершенствуем, пробуем новые умные решения. Планируем запустить новый алгоритм ИИ в системе видеомониторинга, что позволит снизить количество ложных сигналов, поступающих с камер», – отметил Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для быстрого реагирования и контроля за очагами возгорания Подмосковье предоставило «Оборонлесу» Минобороны России доступ к региональной системе видеонаблюдения в военных лесничествах. Это 37 камер. Налажено взаимодействие диспетчерских служб.

Завершая доклад, губернатор подчеркнул, что у Подмосковья - большие границы с Ярославской, Калужской, Рязанской, Тверской и другими областями. В регионах понимают ответственность и стараются работать слаженно.

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

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#лесные пожары
#мчс
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Жители Подмосковья могут подать заявку на конкурс наставников «Быть, а не казаться»
Жители Подмосковья могут подать заявку на конкурс «Быть, а не казаться»
18 марта 2025, 17:54

Фото: сайт бытьнаставником.рф

Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи проводит в этом году Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться». Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодёжи.
«Цель конкурса – совершенствование механизмов патриотического воспитания, направленных на развитие наставничества. Для участия приглашаются граждане России в возрасте от 16 лет. Регистрация открыта на платформе до 20 апреля. Там же можно узнать критерии отбора и оценки, сроки проведения отдельных этапов», – говорится в сообщении.
По итогам конкурсных испытаний определят 100 победителей в таких номинациях, как «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «Наставник на службе», «СВОй наставник» и внеконкурсной номинации «Заслуженный наставник». Они примут участие в значимых мероприятиях социальной сферы, в том числе смогут реализовать собственные проекты.

Конкурс организуется совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение первых» и автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального образования «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи» при поддержке Минпросвещения России и Российского общества «Знание».

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#конкурс
#патриотизм
#общество знание
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Жители Московской области могут стать участниками проекта «Хорошие новости»
18 марта 2025, 17:10

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» и Общественная палата России запустили федеральный проект «Хорошие новости». Об этом рассказали в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».
Проект продвигает только проверенный контент, поддерживает лидеров общественного мнения и рассказывает о достижениях российских регионов. Присоединиться к нему может каждый житель Подмосковья. Для этого нужно зарегистрироваться в мобильном приложении «Хорошие новости».

Организаторы также объявили о запуске образовательной программы по медиаграмотности. Она поможет пользователям лучше разбираться в информации, распространяемой в соцсетях.
«Не все могут критически оценивать информацию, отличить реальный инфоповод от фейка. Мы запускаем проект, который станет эффективным инструментом для формирования нового поколения лидеров общественного мнения – тех, кто создаёт позитивный и полезный для общества контент», – сказал первый заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.
Участникам образовательной программы предстоит выполнять задания в мобильном приложении, освещая достижения россиян в науке и технологиях, медицине, культуре, спорте и иных сферах. Другие пользователи будут получать позитивную проверенную информацию.

В приложении можно настроить фильтр, который будет демонстрировать новости только по выбранным темам.

По итогам обучения самые активные участники смогут попасть на стажировки в крупные компании, поучаствовать в федеральных мероприятиях, пройти образовательные курсы, поработать с наставниками.

В проекте уже зарегистрировались более 65 тыс. пользователей. Они совершили свыше 440 тыс. действий по заданиям в приложении.

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#новости
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#московская область
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В торговом центре Шатуры провели тренировочную эвакуацию на случай пожара
18 марта 2025, 16:54

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

В одном из торговых центров Шатуры прошла тренировочная эвакуация. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Согласно легенде, в магазине крупного ТЦ произошёл пожар. Охранники за считанные минуты вывели из здания сотрудников и посетителей. Место происшествия оперативно покинули более 50 человек. В это время в торговый центр прибыли пожарные.
«Подобные тренировки проводятся, чтобы оценить работоспособность системы пожарной защиты объекта, отработать действия персонала и посетителей в случае какой-то нештатной ситуации, а нашим сотрудникам пожарно-спасательного подразделения – ещё раз изучить объект», – рассказал главный государственный инспектор Шатуры по пожарному надзору Виталий Котлов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Тренировке в Шатуре специалисты дали оценку «хорошо». Такие же учения на объектах с массовым пребыванием людей 18 марта прошли по всей Московской области.

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#тренировки
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Специалисты по аутизму соберутся на конференцию «ЛюдиКакЛюди» в Раменском
18 марта 2025, 16:32

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

В Раменской центральной библиотеке 30 марта состоится конференция «ЛюдиКакЛюди». Он будет проводиться в рамках Всероссийской недели распространения информации об аутизме, сообщили в пресс-службе администрации Раменского городского округа.
«Актуальность проблемы аутизма в мире всё больше возрастает. Число людей, страдающих этим расстройством, неуклонно растет по сравнению с прошлыми годами. Поэтому проводить подобные конференции очень важно для современного общества», – отметили в пресс-службе.
На конференции выступит невролог-эпилептолог, прихоневролог, специалист по развитию Денис Романенко. Он расскажет о критериях диагностики и медикаментозном сопровождении детей с РАС. Семейный психолог, специалист в области прикладного анализа поведения, основатель адаптивного развивающего пространства в городе Жуковский Наталия Мозжухина покажет разработанный ею индивидуальный план развития ребёнка.

В конференции примут участие и другие профильные специалисты.

Мероприятие начнется в полдень. Оно пройдёт по адресу: Раменское, ул. Рабочая, 4-А.

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