Более 20 рыболовов-спортсменов собрали состязания под Волоколамском

12 августа 2025, 21:01

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

В деревне Михайловское Волоколамского муниципального округа начались двухдневные соревнования по спортивному рыбному лову среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В клубе «9 карпов» на Михайловской плотине собрались более 20 участников, сообщили в пресс-службе муниципалитета.





В соревнованиях участвуют мужчины и женщины. Первой удача улыбнулась Светлане Дёминой – она поймала небольшого окуня.

«Рыбалка только началась, и сегодня мы ожидаем хороший клёв. Победит сильнейший», – сказала Светлана.

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.



«Это знаковое событие для нашего округа, объединяющее людей с разными судьбами. Уверены, что соревнования станут настоящим праздником спорта и товарищества», – приветствовал участников соревнований представитель администрации округа Евгений Зернов, который передал рыболовам пожелания удачи от главы муниципалитета Натальи Козловой.