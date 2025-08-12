Более 20 рыболовов-спортсменов собрали состязания под Волоколамском
В деревне Михайловское Волоколамского муниципального округа начались двухдневные соревнования по спортивному рыбному лову среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В клубе «9 карпов» на Михайловской плотине собрались более 20 участников, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В соревнованиях участвуют мужчины и женщины. Первой удача улыбнулась Светлане Дёминой – она поймала небольшого окуня.
«Рыбалка только началась, и сегодня мы ожидаем хороший клёв. Победит сильнейший», – сказала Светлана.
«Это знаковое событие для нашего округа, объединяющее людей с разными судьбами. Уверены, что соревнования станут настоящим праздником спорта и товарищества», – приветствовал участников соревнований представитель администрации округа Евгений Зернов, который передал рыболовам пожелания удачи от главы муниципалитета Натальи Козловой.13 августа, состоится контрольное взвешивание улова и определение победителей в разных номинациях. Всех участников ждут традиционная уха по фирменному рецепту и памятные призы.