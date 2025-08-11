На стадионе «Текстильщик» в Волоколамске провели спортивный праздник

11 августа 2025, 18:05

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

День физкультурника отметили в Волоколамске масштабным спортивным праздником, мероприятие состоялось на стадионе «Текстильщик». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Праздник начался с парада спортсменов, который возглавил руководитель Центра тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Сергей Антонов. Участниками парада стали победители и призёры различных турниров, а также тренеры ветераны спорта.



