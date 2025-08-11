На стадионе «Текстильщик» в Волоколамске провели спортивный праздник
День физкультурника отметили в Волоколамске масштабным спортивным праздником, мероприятие состоялось на стадионе «Текстильщик». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Праздник начался с парада спортсменов, который возглавил руководитель Центра тестирования всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО Сергей Антонов. Участниками парада стали победители и призёры различных турниров, а также тренеры ветераны спорта.
Затем праздник продолжился массовой зарядкой, различными турнирами, включая легкоатлетическую эстафету, конкурсами и мастер-классами. Кроме того, все желающие могли попробовать свои силы в сдаче норм ГТО.«Почётными гостями праздника стали замглавы Волоколамского округа Марина Марнова, председатель окружного Совета депутатов Татьяна Шаргаева, руководитель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Алексей Вирясов и футбольный тренер Владимир Никифоров», — отмечается в сообщении.Почётные гости поздравили участников парада и пожелали спортсменам новых достижений.