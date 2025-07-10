Более 20 тыс. подмосковных подростков нашли работу на время каникул
Работу на период каникул в Московской области нашли свыше 20 тыс. подростков. Такие данные привела вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
«Возможностью провести каникулы с пользой с начала года воспользовались более 20 тыс. подмосковных ребят. Они выбирают для себя разнообразные направления деятельности – это работа с молодежью, вожатый в лагере, официант, помощник бухгалтера или системного администратора», – пояснила Болатаева.Как рассказали в пресс-службе Минсоцразвития региона, в Московской области ребята могут выбрать два варианта занятости: трудовые отряды в образовательных учреждениях или вакансии в организациях региона.
Молодые люди от 14 до 18 лет могут обратиться для подбора вакансии в Кадровый центр Подмосковья. У них также есть возможность получить в дополнение к зарплате выплату от государства на 2646 рублей.
На Единой цифровой платформе «Работа в России» сейчас опубликовано более 7,5 тыс. предложений для несовершеннолетних в регионе. Как ознакомиться с перечнем вакансий и подать заявление на выплату, можно узнать из видео-инструкции по ссылке.
В свою очередь, в областном Министерстве образования отметили, что в регионе на базе образовательных учреждений организованы трудовые отряды для школьников с оплатой труда. Там ребята осваивают профессии архивариуса, оператора по цифровизации документов, помощника библиотекаря и озеленителя. Чтобы попасть в трудовой отряд, нужно обратиться к классному руководителю.