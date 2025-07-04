Образовательные цифровые сервисы привлекли свыше 334 тыс. жителей Подмосковья

04 июля 2025, 22:26

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Цифровыми сервисами в сфере образования с начала года воспользовались более 334 тыс. жителей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.





Самое большое количество обращений зафиксировано по таким направлениям, как запись в кружки и секции (158 721), подача заявлений на участие в ЕГЭ и ОГЭ (110 807) и запись в школу (64 679). Как отметили в ведомстве, такие показатели подтверждают высокую востребованность цифровых решений в образовательной сфере и удобство получения госуслуг онлайн.

«Сегодня на региональном портале государственных услуг доступно 19 цифровых сервисов в сфере образования. Мы фиксируем стабильный рост интереса родителей и учащихся к онлайн-формату взаимодействия с образовательной системой. Это современно, оперативно и прозрачно», – сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.