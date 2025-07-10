Дошкольное учреждение их Химок возглавило топ-10 лучших детсадов Подмосковья
В Подмосковье подвели итоги регионального конкурса «Лучший детский сад 2025». Победителем стало дошкольное отделение «Котёнок» школы №31 городского округа Химки, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
«В конкурсе участвовали 35 образовательных комплексов из 35 муниципалитетов. Представленные участниками конкурсные материалы прошли экспертную оценку. По итогам анализа был сформирован рейтинг 10 лучших образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования. Победило дошкольное отделение «Котёнок» химкинской школы №31», – отметили в ведомстве.Список лауреатов конкурса можно найти на сайте министерства. Почётные грамоты победителям и лауреатам вручат на августовской педагогической конференции.
Как отметили в подмосковном Минобре, целью конкурса было выявление, обобщение и распространение инновационного опыта работы дошкольных отделений образовательных организаций.