Более 20 тысяч зрителей посетили гала-концерт фестиваля «Город танцует в парках»

08 сентября 2025, 15:12

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В Центральном парке Реутова прошёл гала-концерт третьего сезона фестиваля современного танца «Город танцует в парках». Художественный руководитель проекта — заслуженный артист России Егор Дружинин. Мероприятие посетили более 20 тысяч зрителей, отметил Минкульт Московской области.







На сцене выступили 64 финалиста — победители федерального и регионального этапов, участники шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ. Фестиваль проходил с мая по июнь на территории парков Подмосковья. В проекте приняли участие более 3,5 тысячи танцоров из 47 муниципалитетов Московской области и 19 регионов России.