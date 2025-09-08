Более 20 тысяч зрителей посетили гала-концерт фестиваля «Город танцует в парках»
В Центральном парке Реутова прошёл гала-концерт третьего сезона фестиваля современного танца «Город танцует в парках». Художественный руководитель проекта — заслуженный артист России Егор Дружинин. Мероприятие посетили более 20 тысяч зрителей, отметил Минкульт Московской области.
На сцене выступили 64 финалиста — победители федерального и регионального этапов, участники шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ. Фестиваль проходил с мая по июнь на территории парков Подмосковья. В проекте приняли участие более 3,5 тысячи танцоров из 47 муниципалитетов Московской области и 19 регионов России.За три года «Город танцует в парках» стал площадкой для настоящего творческого роста. Для одних участников это возможность выйти на большую сцену, для других — шанс попасть в профессиональные танцевальные проекты.