В Котельниках устроили концерт в преддверии Дня города

08 сентября 2025, 11:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Праздничный концерт состоялся в доме культуры «Белая Дача» в Котельниках 5 сентября — в преддверии Дня города. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





На сцене ДК выступили солисты театра «Русский балет» под управлением народного артиста СССР Вячеслава Гордеева и участники балетной студии «Фуэте», ансамбль народного танца «Рассвет», знаменитый саксофонист Лекс Моретти и лауреат премий «Шансон года» и «Золотой граммофон» Юрий Смыслов.



Кроме того, в этот день вручили награды жителям округа, которые внесли наибольший в его развитие.





«Спасибо каждому, кто разделил с нами этот праздник. Пусть наш город продолжает развиваться, а его жители — оставаться такими же талантливыми!» — сказал глава городского округа Котельники Михаил Соболев.