В Павловском Посаде выступили рок-музыканты Восточного Подмосковья
Фестиваль рок-музыки «РОК ФЕСТ 2.0» состоялся в субботу, 6 сентября, в парке культуры и отдыха Павловского Посада. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На сцене фестиваля выступили рок-музыканты из разных округов Восточного Подмосковья, а хедлайнером стала группа WastedSky.
«В этом году мы постарались подобрать для наших гостей самые разнообразные команды и музыкальные стили, расширили количество групп, улучшили сцену и звук», — рассказали организаторы фестиваля.Весь вечер в городском парке звучали любимые всеми хиты и новые песни, а зрители получили заряд музыкальной энергии.
Ранее сообщалось, что в парке Павловского Посада состоялось выступление акробатической студии «Пируэт» с хореографическими и цирковыми номерами.