В Павловском Посаде выступили рок-музыканты Восточного Подмосковья

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фестиваль рок-музыки «РОК ФЕСТ 2.0» состоялся в субботу, 6 сентября, в парке культуры и отдыха Павловского Посада. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



На сцене фестиваля выступили рок-музыканты из разных округов Восточного Подмосковья, а хедлайнером стала группа WastedSky.

«В этом году мы постарались подобрать для наших гостей самые разнообразные команды и музыкальные стили, расширили количество групп, улучшили сцену и звук», — рассказали организаторы фестиваля.
Весь вечер в городском парке звучали любимые всеми хиты и новые песни, а зрители получили заряд музыкальной энергии.

Ранее сообщалось, что в парке Павловского Посада состоялось выступление акробатической студии «Пируэт» с хореографическими и цирковыми номерами.
Лев Каштанов

