В Павловском Посаде выступили рок-музыканты Восточного Подмосковья

08 сентября 2025, 14:47

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фестиваль рок-музыки «РОК ФЕСТ 2.0» состоялся в субботу, 6 сентября, в парке культуры и отдыха Павловского Посада. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





На сцене фестиваля выступили рок-музыканты из разных округов Восточного Подмосковья, а хедлайнером стала группа WastedSky.





«В этом году мы постарались подобрать для наших гостей самые разнообразные команды и музыкальные стили, расширили количество групп, улучшили сцену и звук», — рассказали организаторы фестиваля.