Более 20 вопросов приняли от жителей села Кривандино м.о. Шатура во время выездной администрации

11 сентября 2025, 10:22

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Руководство муниципального округа Шатура провело выездную администрацию в селе Кривандино. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





В мероприятии приняли участие глава округа Николай Прилуцкий и его заместители, руководители подведомственных организаций, представители управляющей компании, соцзащиты и больницы. Жители также могли получить консультацию нотариуса.



Местом проведения выездной администрации стал Кривандинский ДК. Большинство вопросов от жителей касалось благоустройства.





«Местная жительница Нина Андреевна Ф. сообщила о ненадлежащем состоянии Песчаной улицы и об отсутствии там наружного освещения. Задачи по решению этих проблем поставили начальнику отдела благоустройства и службе дорожного хозяйства. А по обращению Надежды Ивановны Д. было дано поручение укатать крупную щебенку на улицах Кирова, Сосновская и Садовая», — говорится в сообщении.