Подмосковье передало Москве два автобусных маршрута до метро

11 сентября 2025, 09:38

оригинал Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

Власти Подмосковья приняли решение передать Москве ряд автобусных маршрутов, связывающих область с разными станциями метро. Изменения коснулись уже двух маршрутов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.





Он уточнил, что переданы №1434 (бывший №434), курсирующий между метро «Планерная» и ЖК «Эдем» в Красногорске, и №1343 (бывший №343), возящий пассажиров от метро «Беломорская» до микрорайона Новогорск в Химках.

Параллельно в области усилили четыре маршрута до станций МЦД: №472 (до станции Долгопрудная), №833 (до станций Опалиха и Павшино), №845 (до станций Красногорск и Павшино) и №476 (до станции Крюково).





«Развитие транспортной системы столичного региона — это наша общая с Москвой работа. Вместе мы создаем единую удобную сеть: от метро и МЦД до городских и пригородных маршрутов», — написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.