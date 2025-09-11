Подмосковье передало Москве два автобусных маршрута до метро
Власти Подмосковья приняли решение передать Москве ряд автобусных маршрутов, связывающих область с разными станциями метро. Изменения коснулись уже двух маршрутов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он уточнил, что переданы №1434 (бывший №434), курсирующий между метро «Планерная» и ЖК «Эдем» в Красногорске, и №1343 (бывший №343), возящий пассажиров от метро «Беломорская» до микрорайона Новогорск в Химках.
Параллельно в области усилили четыре маршрута до станций МЦД: №472 (до станции Долгопрудная), №833 (до станций Опалиха и Павшино), №845 (до станций Красногорск и Павшино) и №476 (до станции Крюково).
«Развитие транспортной системы столичного региона — это наша общая с Москвой работа. Вместе мы создаем единую удобную сеть: от метро и МЦД до городских и пригородных маршрутов», — написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.Он добавил, что до конца текущего года Москве передадут ещё свыше 20 областных маршрутов. Высвободившиеся автобусы направят на самые востребованные направления в Подмосковье.
