На энергофоруме в Подмосковье представили Центр управления ЖКХ региона
Гостям межрегионального энергетического форума с международным участием «Решения для нового технологического уклада», который прошёл в Подмосковье, представили Единый Центр управления жилищно-коммунальным комплексом региона. Он заработал в регионе в августе.
В центре работают сотрудники МинЖКХ, Минэнерго, Минчистоты, ресуроснабжающих организаций, аварийно-восстановительной службы. В онлайн-режиме туда стекаются данные со всех объектов ЖКХ – датчиков 2621 котельной, ЦТП, сетей, ВЗУ, насосных станций. Также рассматриваются обращения жителей. Это позволяет непрерывно отслеживать и оперативно реагировать на внештатные ситуации.
Если происходит сбой, на место сразу отправляют бригаду, технику и запчасти. Центр ЖКХ помогает координировать и контролировать работы, анализировать сбои, чтобы избежать их в будущем. Другая важная задача центра – коммуникация с жителями.
«Мы применяем искусственный интеллект там, где много данных, где человек тратит время на анализ получаемой информации. Ставим на каждый фидер, на каждую трансформаторную подстанцию датчики, чтобы, когда у человека погас дома свет, мы понимали, где проблема – на высоковольтной линии, трансформаторной подстанции или во дворе, микрорайоне. ИИ помогает нам анализировать данные об аварийных ситуациях», – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.В рамках форума работает выставка, где ведущие российские и международные компании представили новейшие разработки и технологии для топливно-энергетического комплекса.
На стенде Мособлэнерго показана единая информационная модель электросети в 11 филиалах Подмосковья, сформированная с помощью отечественной системы «Модус». Сотрудники компании продемонстрировали работу мобильного приложения для осмотра электрооборудования бригадами, презентовали обновлённый портал цифровых услуг.
Компания «Телематические решения» показала инновационные разработки в области технологий беспроводной передачи данных NB-Fi и приборы учёта энергоресурсов.
Свою продукцию на выставку привезла китайская электротехническая и фотоэлектрическая компания TBEA GROUP. Её продукты и EPC-решения используют более чем в 60 странах.
Компания «Россети Московский регион» показала компактный унифицированный переходной пункт 110 кВ для соединения воздушных и кабельных линий электропередачи на опоре.