На энергофоруме в Подмосковье представили Центр управления ЖКХ региона

10 сентября 2025, 18:39

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Гостям межрегионального энергетического форума с международным участием «Решения для нового технологического уклада», который прошёл в Подмосковье, представили Единый Центр управления жилищно-коммунальным комплексом региона. Он заработал в регионе в августе.





В центре работают сотрудники МинЖКХ, Минэнерго, Минчистоты, ресуроснабжающих организаций, аварийно-восстановительной службы. В онлайн-режиме туда стекаются данные со всех объектов ЖКХ – датчиков 2621 котельной, ЦТП, сетей, ВЗУ, насосных станций. Также рассматриваются обращения жителей. Это позволяет непрерывно отслеживать и оперативно реагировать на внештатные ситуации.



Если происходит сбой, на место сразу отправляют бригаду, технику и запчасти. Центр ЖКХ помогает координировать и контролировать работы, анализировать сбои, чтобы избежать их в будущем. Другая важная задача центра – коммуникация с жителями.

«Мы применяем искусственный интеллект там, где много данных, где человек тратит время на анализ получаемой информации. Ставим на каждый фидер, на каждую трансформаторную подстанцию датчики, чтобы, когда у человека погас дома свет, мы понимали, где проблема – на высоковольтной линии, трансформаторной подстанции или во дворе, микрорайоне. ИИ помогает нам анализировать данные об аварийных ситуациях», – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.