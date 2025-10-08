Более 200 фольклорных исполнителей соберутся на фестиваль в Бронницах

08 октября 2025, 19:03

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В культурно-досуговом центре «Бронницы 11 и 12 октября состоится Московский областной фестиваль-конкурс фольклорных ансамблей и солистов «Добро». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.





Мероприятие направлено на сохранение и развитие культурного наследия России. Оно будет посвящено 150-летию со дня рождения выдающегося русского и советского поэта, певца, знатока и собирателя русских народных песен Петра Глебовича Яркова.

«Заявки на участие в фестивале подали более 70 коллективов и солистов из 25 муниципалитетов Московской области, всего – порядка 200 человек. В программе, помимо конкурсных выступлений, – концерт народного хора студентов музыкального колледжа им. А.Н. Скрябина, мастер-классы для руководителей народных хоров, выступление арт-фолк группы «Странник» из Пензы», – рассказали в ведомстве.