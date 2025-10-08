В Мариуполе подмосковные специалисты завершают реконструкцию Дома культуры
В поселке Каменск Мариуполя близятся к завершению работы по реконструкции местного Дома культуры. Специалисты уже выполнили основные этапы и приступили к финальным штрихам, рассказали в подмосковном МинЖКХ.
На объекте полностью усилили конструкции, восстановили фасады, обновили кровлю и заменили все окна и двери.
Внутри здания монтажники обновили сети отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, чтобы создать комфортные и безопасные условия для посетителей и сотрудников. Работы проходят под контролем специалистов УТНКР Подмосковья.
«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев вклад экспертов стройконтроля.Дом культуры Каменска является единственным центром культурной жизни поселка. После завершения работ он вновь откроет двери для жителей всех возрастов и предоставит современную площадку для творческих коллективов, общественных мероприятий и образовательных программ. Реконструкция станет важным вкладом в развитие социальной и культурной среды Мариуполя.