В Мариуполе подмосковные специалисты завершают реконструкцию Дома культуры

08 октября 2025, 18:33

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В поселке Каменск Мариуполя близятся к завершению работы по реконструкции местного Дома культуры. Специалисты уже выполнили основные этапы и приступили к финальным штрихам, рассказали в подмосковном МинЖКХ.





На объекте полностью усилили конструкции, восстановили фасады, обновили кровлю и заменили все окна и двери.



Внутри здания монтажники обновили сети отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, чтобы создать комфортные и безопасные условия для посетителей и сотрудников. Работы проходят под контролем специалистов УТНКР Подмосковья.





«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение. Это настоящий героизм, смелость, самоотверженность», — отметил министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев вклад экспертов стройконтроля.

